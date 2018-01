Am 28. Juli in Köln The Gaslight Anthem leben noch Köln (m2w) Diese Meldung schlug bei uns ein wie eine Bombe. Brian Fallon hat gerade sein zweites Soloalbum und eine Tour in den Startlöchern und lässt alle Welt in dem Glauben, dass es wohl keine weiteren The Gaslight Anthem-Konzerte mehr gibt. Denkste. Pustekuchen. Die Band findet sich wieder zusammen und gibt vorerst ein Konzert in Köln.

Okay, okay, eine Pause ist keine Auflösung. Fast jeder glaubte es aber.



Lange musste man auf ein Lebenszeichen von The Gaslight Anthem warten. Nun kommt die Band für ein exklusives Konzert nach Köln. Foto: Marcel Linke

Nach dem Punk-Debüt "Sink Or Swim" hat sich der Sound von The Gaslight Anthem grundlegend verwandelt. Der Rock hat Einzug gehalten. So sehr, dass nach "The '59 Sound" sogar Bruce Springsteen auf die Band aufmerksam wurde und Fan sowie ab und an auch mal Gastmusiker wurde.



In kurzer Zeit hat die Band insgesamt 5 Alben veröffentlicht. Der Durchbruch kam durch "American Slang". Mit "Handwritten" und dem ruhigen "Get Hurt" ging es dann sogar auf Platz 2 und 3 der deutschen und Platz 3 und 4 der us-amerikanischen Charts.



Zuletzt war Brian Fallon solo unterwegs. Hier konnte er sein Faible im Songwriting für Bruce Springsteen und Tom Petty noch einmal stärker ausleben. Ende Februar/Anfang März sowie im Juni kommt Fallon nochmal alleine nach Deutschland.



Ein Zusammenkommen von The Gaslight Anthem schien nach dieser dreijährigen Pause mittlerweile unwahrscheinlich zu sein. Zum zehnjährigen Jubiläum von "The '59 Sound" spielt die Band aber wieder Shows und gibt nur ein einziges Konzert in Deutschland im Kölner Palladium, bei dem sie von The Flatliners und Matthew Ryan unterstützt werden.



Und hier die Hard Facts:



Wann; Samstag, 28. Juli 2018

Wo: Palladium, Köln

Tickets: ab 30 Euro



Vorverkaufsstart:

30.01.2018, 11 Uhr, Fanclub Presale

31.01.2018, 11 Uhr, nur bei Eventim

02.02.2018, 11 Uhr, an allen bekannten VVK-Stellen



The Gaslight Anthem

Veranstalter: FKP Scorpio