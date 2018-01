Die Afrob Story - Live 2018 Afrob on Tour mit den Tribes of Jizu Deutschland (sd) "Ich war ja immer sehr anti-Band und habe das klassische Setup aus DJ und MC bevorzugt ... dass ich jetzt doch mit einer Band arbeite, liegt schlicht und ergreifend an der Band ... So eine Band habe ich mein ganzes Leben gesucht." - Afrob







Afrob beim Eupen Musik Marathon 2013. Foto: Sven A. Droste

Fällt der Name Afrob, dann hat die hiesige HipHop-Gemeinde direkt ein Bild vor Augen: Das ist doch das Rap-Urgestein, dessen MC-Präsenz locker allein eine Stage füllen kann, das Live-Monster mit den Hit-Beats. Eine bis dato eher weniger häufige Assoziation: Afrob mit Live-Band. Bis jetzt. Denn mit den Tribes of Jizu hat Afrob endlich die perfekte Band gefunden – und mit ihr das Live-Best-of Beats, Rhymes & Mr. Scardanelli aufgenommen.



"Ich war ja immer sehr anti-Band und habe das klassische Setup aus DJ und MC bevorzugt", bestätigt Afrob. "Dass ich jetzt doch mit einer Band arbeite, liegt schlicht und ergreifend an der Band: Wenn nicht die Tribes of Jizu, dann würde ich das nicht machen. So eine Band habe ich mein ganzes Leben gesucht." Dieses Lob trifft die einzigartige Kombo völlig zurecht: Mit ihrer Loop Sessions-Reihe, zu der sie regelmäßig Rap-Größen zu gemeinsamen Gigs laden, erspielten sich die fünf Regensburger Musiker den Ruf als einzige HipHop-Band Deutschlands, die diesen Namen auch verdient – und trafen in diesem Rahmen 2016 auch auf Afrob.



Die wundervolle Alex Princeaus Hamburg ist bei allen Shows mit dabei. Auf die einen oder anderen Special Guests dürfen wir uns auch alle freuen. Den Tourtrailer könnt Ihr euch -> hier <- anschauen. Die Afrob Story - Live 2018: 01. März 2018 - SO 36 / Berlin

02. März 2018 - Große Freiheit 36 / Hamburg

03. März 2018 - Bürgerhaus Stollwerck / Köln (AUSVERKAUFT)

09. März 2018 - Batschkapp / Frankfurt

10. März 2018 - Ampere / München

11. März 2018 - Im Wizemann / Stuttgart Karten gibt es wie immer bein Ticketdealer eures Vertrauens im Netz oder der Realität.