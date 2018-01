Antilopen mit als Album getarnte Gruppentherapie im Ringlokschuppen Es wird ein Absturz, wenn sie in unsre Stadt komm‘ Bielefeld (bs) Die Antilopen Gang machen auf ihrer "Anarchie und Alltag"-Tour am 27.01.2018 einen Stopp in Bielefeld und werden dort ihr neues Album vorstellen. Unterstützt werden sie dabei von Veedel Kaztro.



Die Antilopen Gang kommt im Januar in den Ringlokschuppen Bielefeld. Foto: Marcel Linke

Nachdem sie im Sommer beim Bielefelder Campus Festival bewiesen haben, dass man kein Headliner sein muss, um auf der Bühne gebürtig abzugehen, kommen die Rapper der Antilopen Gang auf ihrer Anarchie & Alltag Tour im Januar in den Ringlokschuppen. Ihre Performance ist von einer niveaulos-selbstironischen Tendenz geprägt, die so meta ist, dass sie selbst eingefleischte K.I.Z.-Fans und Berlinerhipsterkinder verdutzt zurück lassen. Genau die Strukturen, die sich auch in ihren Texten widerspiegeln. „Denn ihr Trottel findet ja wirklich in jeder Scheiße noch irgendwelche popkulturellen Querverweise.“ Ebenso niveaulos-selbstironisch wie ihre Texte, war auch ihr abrupt ansteigender Erfolg, nachdem sich Jacob das Leben nahm. Absurd und makaber, wo Erfolg doch das war, was man sich für die Jungs gewünscht hatte. In keiner Welt will ich mir heraus nehmen, persönlich betroffen darüber zu schreiben, denn so sehr das ständige seine-Songs-hören mir suggerieren mag, ich hätte diesen jungen Mann gekannt, habe ich es nun einmal nicht. Nichtsdestoweniger war das der Startschuss für Danger Dan, Koljah und Panik Panzer. Zumindest der kommerzielle. Mit ihren Alben Aversion, Abwasser und nun Anarchie und Alltag haben sie bewiesen, dass man trotz einer ordentlichen Portion Selbstzweifel, einer guten Prise Depression und einem Schuss Lebenschaos, es irgendwie gemeistert bekommen kann, gute Musik publik zu machen. Ob sie dafür nun ein bisschen ihre „Seele aus Raffgierigkeit“ verkaufen mussten – who cares. Wann: Freitag, 26. Januar 2018, 20 Uhr

Wo: Ringlokschuppen, Bielefeld

Tickets: ab 22,70 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen

