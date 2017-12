Eisheilige Nacht 2017 Subway To Sally holen Mono Inc. und Feuerschwanz in den Ringlokschuppen Bielefeld (ml) Neben dem Zurück Zuhause-Festival gibt es in der Winterzeit auch eine andere Bielefelder Festivalinstitution. Die Eisheilige Nacht findet auch dieses Jahr wieder am 28. Dezember im Ringlokschuppen statt. Subway To Sally haben sich dieses Mal Mono Inc., Feuerschwanz und Mr. Hurley & Die Pulveraffen eingeladen.



Auch in den letzten Jahren haben Subway To Sally zusammen mit der Eisheiligen Nacht immer den Ringlokschuppen besucht. Foto: Bastian Sylvester

Es ist mittlerweile ein Traditionstermin im Bielefelder Ringlokschuppen. Die Eisheilige Nacht kehrt jedes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester nach Ostwestfalen zurück. Das Festival, welches durch Subway To Sally ins Leben gerufen wurde, bringt damit schon seit Jahren Mittelalter-, Gothic- und Folk-Rock-Bands nach Bielefeld.

Subway To Sally braucht man gar nicht allzu lang beschreiben. Sie sind neben In Extremo wohl das Aushängeschild, wenn es um deutschsprachigen Mittelalter Rock geht. Mit ihrer Eisheiligen Nacht haben sie zudem noch ein erfolgreiches Festival ins Leben gerufen, welches sie selbst mittlerweile seit Jahren headlinen. Mit dabei sind dieses Mal drei weitere Bands.



Den diesjährigen Abend werden Mr. Hurley & Die Pulveraffen starten. Am ehesten kann man, wenn man ihre eigene Betitelung "Grog'n'Roll" mal auslässt, die Musik der Band als Piratenrock bezeichnen. In Piratengewändern kommen Mr. Hurley & Die Pulveraffen auch stilecht auf die Bühne.



Ursprünglich wollten Feuerschwanz die Errungenschaften des Mittelalter Rocks parodieren. Textlich schaffen sie das auch mit viel Ironie und Sarkasmus. Mittlerweile kann man aber definitiv behaupten, dass Feuerschwanz selbst ein Teil der Mittelalter-Rock-Szene geworden sind und ihr einen herrlich frischen Sound verpassen.



Den Co-Headliner machen dieses Jahr Mono Inc., die bekannt für ihren Dark Rock sind. Laute, breite Gitarren mit düsterem Gesang gemischt macht den Sound von Mono Inc. nicht nur einzigartig, sondern in der Szene auch wiedererkennbar.



Auch dieses Jahr haben Subway To Sally wieder ein abwechslungsreiches Line-Up auf die Beine gestellt. Am 28.12. dürfen die Pfunde, die man sich über die Weihnachtsfeiertage angefressen hat, im Ringlokschuppen wieder runter purzeln.



Und hier kommen die Hardfacts:

Wann: Donnerstag, 28. Dezember 2017, 19 Uhr

Wo: Ringlokschuppen, Bielefeld

Tickets: ab 39,50 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Alle Infos zur Eisheiligen Nacht unter: ehn17.de