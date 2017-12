Zurück Zuhause 2017 Dieses Jahr mit Casper und Kraftklub Bielefeld (ml) Das Zurück Zuhause-Festival ist mittlerweile eine feste Institution in der ostwestfälischen Festivallandschaft. Jedes Jahr im Dezember läd Casper in den Bielefelder Ringlokschuppen zum Tanz ein. Seit letztem Jahr ist das Festival auf zwei Tage gewachsen und wo der erste Tag letztes Jahr noch als kleiner Warm-Up-Tag aufgezogen wurde, treten 2017 Kraftklub auf.



Erst im Sommer spielte Casper noch im Arminia-Trikot auf dem Uni-Gelände. Foto: Marcel Linke

In etwas über einer Woche ist es so weit. Das Zurück Zuhause-Festival findet im Ringlokschuppen statt. In diesem Jahr gibt es nun zum ersten Mal zwei wirklich große Headliner. Nachdem es 2016 einen kleinen Headliner und mit Casper einen großen Headliner gab, werden dieses Jahr Kraftklub den ersten der zwei Tage des Zurück Zuhause-Festivals beenden.



Natürlich darf auf seinem eigenen Festival weiterhin Casper Headliner am wichtigen Samstag auf dem Festival sein.

An beiden Tagen kommen neben Kraftklub und Casper jedoch noch jeweils drei andere Bands auf das Festival das Publikum zu rocken. Darunter sind mit Ahzumjot, der Casper am Samstag supporten wird, sogar noch weitere Bekannte dabei. Auch Mavi Phoenix und Der Ringer hat sich Casper für den Samstag ausgesucht.



Kraftklub werden am Freitag von Trettmann, Gurr und Jace unterstützt.



Und hier nochmal die Hard Facts im Überblick:



Freitag, 15.12.2017

Kraftklub

Trettmann

Gurr

Jace



Samstag, 16.12.2017

Casper

Ahzumjot

Mavi Phoenix

Der Ringer



Das Ganze Spektakel kann man sich im Ringlokschuppen live anschauen.

Sogar Tickets sind noch erhältlich auf krasserstoff.com