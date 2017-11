Acoustic Pub Crawl 2017 Fiddlers Green unplugged im Forum Bielefeld Bielefeld (bs) Die Folk-Rockband aus Erlangen ist wieder auf Tour und lässt dabei in ihren eigenen Worten akustisch die Hosen runter, da sie alle Stücke unplugged spielen werden.



Foto: Marcel Linke

Auch wenn sie sich dabei größtenteils Kontrabass, ein reduziertes Schlagzeug und klassische Folkinstrumente beschränken werden, versprechen sie mit genau so viel Feuer und Energie in das Konzert zu gehen, wie bei ihren üblichen elektrischen Auftritten. Freuen darf man sich dabei wohl auf einen unplugged Querschnitt durch immerhin 27 Jahre Bandgeschichte und der Satz „Alles ist erlaubt, nichts verboten...“ verspricht einige Überraschungen für die Tour. Wer es nicht nach Bielefeld schafft, für den gibt es bis kurz vor Weihnachten noch einige weitere Tourdaten quer durch die Republik. Wann: Donnerstag, 23. November 2017

Wo: Forum, Bielefeld

Tickets bei den bekannten Internettickethändlern und den üblichen Vorverkaufsstellen