Broilers Tour 2017 Heimspiel(e) und Wintertour der Düsseldorfer Düsseldorf/Deutschland (sd) DÜSSELDORFER DEZEMBER DOPPEL - Letze Gelegenheit die Broilers in diesem Jahr nochmal in ihrer natürlichen umgeben erleben zu können.





Die Broilers laden zum DÜSSELDORFER DEZEMBER DOPPEL. Foto: Robert Eikelpoth / Quelle: another-dimension.net

Das könnten zwei heiße Tagen werden, wenn die fünf Broilers den Advent einklingen lassen. Es werden Euch quasi die Ohren klingeln. Jedoch ist die erste der beiden Shows im ISS Dome zu Düsseldorf ist bereits ausverkauft . Für die Zusatzshow am 02.12.2017 gibt es allerdings noch Karten. Wenn es nicht nicht unbeding Düsseldorf sein muss, es gibt quer durch die ganze Republik bis zum Ende des Jahres noch weitere Termine.



In Düsseldorf werden die Broilers an beiden Tagen von den Donots begleitet und haben ihr aktuelles Nummer-Eins-Album (sic!) und extra Highlights, Hits und Hymen aus der gesamten Bandgeschichte im Gepäck. Das wir ein Fest. Auf der weiteren Tour supporten Emscherkurve 77 und Booze & Glory.



Broilers Winter Tour 2017:



01.12.2017 ISS Dome (Ausverkauft) - Support: Donots

02.12.2017 Düsseldorf – ISS Dome (Zusatzkonzert) - Support: Donots

07.12.2017 Freiburg – SICK-Arena - Support: Emscherkurve 77

08.12.2017 Saarbrücken – Saarlandhalle - Support: Emscherkurve 77

14.12.2017 Koblenz – Conlog Arena (Ausverkauft) - Support: Booze & Glory

15.12.2017 Mannheim – Maimarkthalle - Support: Booze & Glory

16.12.2017 Dortmund – Westfalenhalle - Support: Booze & Glory

20.12.2017 Oldenburg – Weser-Ems-Halle - Support: Booze & Glory

21.12.2017 Braunschweig – VW-Arena - Support: Booze & Glory

22.12.2017 Kiel – Sparkassen-Arena - Support: Booze & Glory

27.12.2017 Zwickau – Stadthalle - Support: Booze & Glory

28.12.2017 Bamberg – Brose Arena - Support: Booze & Glory

29.12.2017 München – Zenith (2017 Jahresabschusskonzert) - Support: Booze & Glory



Karten gibt es wie immer bei den bekannten Kartendealern im Netz und der Realität. Achtet darauf nur bei seriosen Anbietern zu kaufen, in der letzten Zeit hört man immer wieder von falschen Karten oder immens hohen Gebühren.