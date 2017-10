Moop Mama live und auf Pladde Die Münchener Blaskapelle bringt Livealbum und ist auf M.O.O.P.Topia Tour D/A/CH/B (sd) "Wer vorhat, sich die nächsten paar Minuten wie ein Erwachsener zu benehmen... – ciao!"

– Keno Langbein, MC von MOOP MAMA



Moop Mama live beim Watt en Schlick Fest - Sieben Bläser, zwei Drummer und ein MC geben alles für ihr Publikum, egal ob auf Platte oder Bühne. Foto: Sven A. Droste

Live Vol.1 ist das erste Livealbum der Kapelle MOOP MAMA. Aufgenommen wurde es im Zuge der Herbst-/Winter-Tour 2016 und ist damit schon der zweite Tonträger in zwei Jahren, der auf dem bandeigenen Label Mutterkomplex erscheint. Für die 15 Tracks auf dem Livealbum konnte die Band aus dem Vollem schöpfen. Nach acht Jahren gehen ganze drei Studioalben auf das Konto von MOOP MAMA – und die wollen schließlich auch live unter's Volk gebracht werden.



Die für Live Vol.1 ausgewählten Songs lassen sowohl thematisch als auch musikalisch keine Fragen ofen. Man könnte auch sagen: MOOP MAMA zeigt, was sie hat, und ist dabei alles andere als schüchtern. Manchmal kritisch wie bei Roboter, manchmal melancholisch wie bei Die Stadt, die immer schläft. Aufgedreht und wild wird sie bei Alle Kinder oder Elefant, stolz und fast schon philosophisch wirkt sie bei Die Erfndung des Rades. Immer aber spürbar auf Live Vol.1 : die endlose Energie und der Willen zum musikalischen Abriss – bis zum letzten Track.



Die zweite gute Nachricht ist, dass es MOOP MAMA nicht nur live auf Platte gibt, sondern auch live und in Farbe und auch laut. Denn in Kürze geht die Tour los und sieben Bläser, zwei Drummer und ein MC warten nur darauf auf die Bühnen zu gehen und einzuheizen. MOOP MAMA sind Live auf Platte gut, um die Zeit bis zum nächsten Konzert zu überbrücken, denn live live sind die 10 der Hammer. Wir wissen wovon wir reden, schon beim Watt en Schlick Fest haben sie ordentlich was weggerockt und das Freestylebattle von Keno und Flowin Immo bleibt legendär.



Behaltet mal unsere Facebook-Page im Auge, denn ab den 24.10. verlosen wir dort 2 x 2 Karten für ein Konzert Eurer Wahl. Mehr Infos dazu dann dort.



M.O.O.P.Topia Tour 2017



08. November 2017 - Club Vaudeville / Lindau (D)

09. November 2017 - Sudhaus / Tübingen (D)

10. November 2017 - KIFF / Aarau (CH)

11. November 2017 - Schüür / Luzern (CH)

12. November 2017 - Alter Schlachthof Eupen (B)

14. November 2017 - Kantine / Augsburg (D)

15. November 2017 - Roxy / Ulm (D)

16. November 2017 - Cinema Casino / St. Pölten (AT)

17. November 2017 - Kikas / Aigen (AT)

18. November 2017 - Cselley Mühle / Oslip (AT)

20. November 2017 - E-Werk / Freiburg (D)

21. November 2017 - Hirsch / Nürnberg (D)

22. November 2017 - Colos-Saal / Aschafenburg (D)

23. November 2017 - Karlstorbahnhof / Heidelberg (D)

24. November 2017 - X-Point-Halle / Passau (D)

25. November 2017 - Kassablanca / Jena (D)

26. November 2017 - Alter Schlachthof / Lingen (D)

28. November 2017 - Zeche / Bochum (D)

29. November 2017 - Kammgarn / Kaiserslautern (D)



Karten gibt es wie immer bein Ticketdealer eures Vertrauens im Netz oder der Realität.