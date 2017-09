Taglist: Allgemein

Am Sonntag und Montag Clueso am kommenden Wochenstart im Ringlokschuppen Bielefeld (ml) Am kommenden Sonntag und Montag gibt Clueso ein Gastspiel im Ringlokschuppen. Mit seinem aktuellen Album wagt Clueso einen "Neuanfang". Der Erfurter Musiker erfindet sich neu und möchte das nun auch auf die Bühne und nach Bielefeld bringen.



Clueso wagt einen Neuanfang. Foto: Marcel Linke

Es ist mittlerweile drei Jahre her, dass Clueso das letzte Mal in Bielefeld war. Obwohl er den Ringlokschuppen mittlerweile locker füllen kann, das erste der beiden Konzerte ist ausverkauft, für den 25. September gibt es aber noch Tickets, gab er damals ein Konzert in der Hechelei Bielefeld. Es war ein 1LIVE Radiokonzert auf dem Clueso sein damals neu erschienenes Album "Stadtrandlichter" vorstellte.



Darauf folgte eine große Tour, die ihn für über ein Jahr durch ganz Deutschland führte. Als er nach Hause kam, fühlte sich Clueso erschöpft. Ein "Neuanfang" musste her. Auf seinem neuen Album klingt Clueso dann auch nicht mehr so glattgebügelt wie auf den Vorgängern. Der Sound ist abwechslungsreich und in einigen Songs scheint der Hip Hop wieder durch.



Und obwohl bei Clueso alles auf "Neuanfang" steht haben auch seine bisherigen Hits wie "Chicago" oder "Keinen Zentimeter" Platz in seinem Set. Das müssen sie auch. Clueso ist nicht nur ein überaus guter Musiker, sondern auch bekannt für seine Konzerte, die er bereits zusammen mit Udo Lindenberg oder auch Wolfgang Niedecken bestreiten durfte. Er ist gern gesehener Gast auf den großen Festivals in den Headlinerzeilen.



Das Clueso-Konzert am 24. September ist bereits ausverkauft.



Deswegen hier nun die Informationen für das Clueso-Konzert am 25. September:



Wann: Montag, 25. September 2017, 19:30 Uhr

Wo: Ringlokschuppen, Bielefeld

Tickets: ab 39 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen

