Datum: 01.11.2017

Clubtour durch Deutschland Die Beatsteaks geben wieder Konzerte Hannover (ml) Nachdem die Beatsteaks am 01. September ihr Album "Yours" veröffentlichten geht es damit nun auf große Tour. Wohlgemerkt aber nur auf Clubtour. Die Karten werden wohl sehr schnell vergriffen sein. Einen Tourhalt macht die Berliner Band dabei auch im Hannoveraner Capitol.



Vor drei Jahren waren die Beatsteaks auf ihrer letzten großen Headline-Tour. Foto: Marcel Linke

Auf Platz 2 ist "Yours" in die Albencharts eingestiegen. Vom 17. Oktober bis zum 12. November stellen die Beatsteaks ihr Album nun im kleinen Rahmen auf einer Clubtour durch Europa vor. Neben zahlreichen deutschen Spielstätten geht es auch nach Graz, Wien, Prag, Zürich, London und Amsterdam. Während die Konzerte in Prag und Amsterdam schon ausverkauft sind, gibt es für das Konzert in London sogar noch Tickets.



Für alle anderen Spielstätten der Tour gehen die Tickets erst am 12. September 2017 in den Vorverkauf nur über beatstuff.de.



Schon seit 2004 konnten die Beatsteaks große Erfolge erreichen. Nach "Living Targets" auf dem ihre immer wieder gefeierten Songs "Let Me In" und "Summer" vertreten sind, folgte 2004 mit "Smack Smash" ein Album mit dem sie einem breiteren Publikum bekannt wurden. "I Don't Care As Long As You Sing" und "Hand In Hand", welches später für das Toten-Hosen-Unplugged gecovert wurde, waren zwei der Songs, mit dem die Beatsteaks ihren Durchbruch begründeten.

Ihr aktuelles Album "Yours" ist nun eine Art musikalischer Querschnitt ihres kompletten Schaffenswerks. Von Punk bis Rock, von Reggae bis Pop ist jeder Einfluss auf dem Album zu hören, den die Beatsteaks seit ihrer Gründung vor über 20 Jahren mitgemacht haben. Bestechen kann das Album dabei nicht nur durch Abwechslung und einige sehr tanzbare Songs, sondern auch durch seine hohe Gastzahldichte. Die erste Singleauskopplung "L auf der Stirn" haben die Beatsteaks zusammen mit Deichkind aufgenommen, die diesen Song maßgeblich beeinflussen. "Velosolex" ist geprägt durch den französischen Gesang von Stereo Total's Françoise Cactus.

Auf Touren als Support der Ärzte, der Toten Hosen und der Donots konnten die Beatsteaks ihre Live-Qualitäten zeigen. Mittlerweile sind sie immer wieder gern gesehene Gäste auf Rock am Ring und dem Hurricane-Festival. Als Support müssen sie nun nirgends mehr auftreten. Die Multifunktionsarenen in denen die Beatsteaks spielen sind oftmals ausverkauft. Umso schöner, dass die Beatsteaks ihren großen Touren auch immer noch eine Clubtour voraus gehen lassen. Dieses Mal kommen die Beatsteaks nun auch ins Capitol Hannover.

Sämtliche Tourdaten 2017 findet ihr hier:

17.10., Rostock, Moya Kulturbühne

18.10., Hamburg, Große Freiheit 36

20.10., Stuttgart, LKA Longhorn

21.10., Karlsruhe, Substage

22.10., München, Muffatwerk

24.10., AT-Graz, Orpheum

25.10., AT-Wien, Arena

27.10., Erfurt, Stadtgarten

29.10., Saarbrücken, Garage

30.10., Erlangen, Kulturzentrum E-Werk

01.11., Hannover, Capitol

02.11., Köln, E-Werk & Palladium

05.11., CZ-Prag, Roxy (ausverkauft)

07.11., CH-Zürich, Restaurant Volkshaus

09.11., Coesfeld, Fabrik

10.11., GB-London, KOKO

12.11., NL-Amsterdam, Melkweg



Tickets gibt es ab 12.09.2017, 10 Uhr auf beatstuff.de