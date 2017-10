Ensiferum im Hyde Park in Osnabrück Jede Stadt soll mit Ensiferum feiern - jetzt ist Osnabrück dran Osnabrück (bs) Schon letztes Jahr versprachen die selbsternannten Heroic Folkmetaler, dass sie so lange touren würden, bis jede Stadt mit ihnen gefeiert hat. Und da 2016 schon Locations wie Leipzig und Köln dabei waren, beehren sie uns nun am 30. September diesen Jahres mit ihrer skandinavisch-typischen Mischung aus Old School Metal und Folk, im Hyde Park in Osnabrück.



Freuen darf man sich auf eine schon seit über 15 Jahren existierende und seit 10 Jahren eingespielte Band, die mit melodiösen und gegrowlten Parts, so wie eine der klassischen Drums/Gitarre/Bass-Combo weit überlegenen Instrumentalkulisse, ihr Publikum begeistern wird.

Anscheinend müssen sie von den zahlreichen Auftritten bei Festivals dieses Jahr keine Pause einlegen, sondern starten Ende September direkt im Pott, machen einen kleinen Abstecher nach Frankfurt und den Niederlanden, um dann nach Berlin unsere Ecke musikalisch zu bereichern. Bei den Daten können sie sich definitiv auf entspannte und kuschelige Nächte im Tourbus freuen.

Die Bühnenpräsenz, die diese fünf Energiebündel aufweisen, wird dadurch aber sicherlich nicht getrübt und darum freuen wir uns wiederum, auf ein ausgelassenes Feiern ihrer abwechslungsreichen und klangvoll ausgereiften Interpretationen des Viking/Folkmetals.