Keine Nacht für niemand Kraftklub kommen nach Bielefeld Bielefeld (ml) Ihre 2017er-Tour ist so gut wie ausverkauft. Die Festivals haben sie zerrockt. Also werden noch Termine angehängt. Kraftklub kommen im März nächsten Jahres nach Bielefeld.



Kraftklub kommen nächstes Jahr nach Bielefeld in die Seidensticker Halle. Foto: Marcel Linke

Kraftklub haben gefühlt einen Output der seinesgleichen sucht. Dabei ist es seit "In Schwarz" auch schon wieder drei Jahre her. 3 Monate ist aber erst "Keine Nacht für niemand" erhältlich und nach der Veröffentlichung auch direkt auf Platz 1 der Albencharts gegangen. Schon im Vorfeld haben Kraftklub zusammen mit Farin Urlaub die Single "Fenster" veröffentlicht.



Mittlerweile haben Kraftklub drei Alben veröffentlicht und unzählige Konzerte auf dem Kerbholz. Schon mit dem ersten Album konnten Kraftklub durchbrechen. Entdeckt wurden Kraftklub von Casper und spätestens mit "Songs für Liam" hat die Band Airplay ohne Ende.



Der Erfolg riss auch mit "In Schwarz" und den Singles "Unsere Fans" sowie "Schüsse in die Luft" nicht ab. Ihre Konzerte in Multifunktionshallen sind mittlerweile alle ausverkauft und ebenso geht es Kraftklub nun auch mit "Keine Nacht für niemand", welches die Band in diesem Jahr auch zu Rock im Pott als Co-Headliner der Toten Hosen führte.



Ihre Konzerte, die sie in diesem Jahr noch geben sind so gut wie ausverkauft. Also wird vorgesorgt. Kraftklub haben schonmal die Konzerte für 2018 angekündigt. Tickets sind seit heute im Vorverkauf. Und das beste ist: Bielefeld ist mit dabei. Am 03. März geht es für Kraftklub in die Seidensticker Halle der Stadt.



Wann: Samstag, 03. März 2018, 20 Uhr

Wo: Seidensticker Halle, Bielefeld

Tickets: ab 34,90 Euro auf krasserstoff.com

