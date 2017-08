In zwei Wochen Hütte Rockt holt Danko Jones nach Georgsmarienhütte Georgsmarienhütte (ml) Auch dieses Jahr geht das Hütte Rockt Festival in Georgsmarienhütte südlich von Osnabrück in eine neue Runde. Schon in den vergangenen Jahren konnte sich das Festival mit seinem Line-Up aus lokalen Acts und national sowie international bekannten Headlinern als Geheimtipp etablieren. Dieses Jahr sind mit Danko Jones, Zebrahead, Massendefekt und Sondaschule direkt vier riesige Headliner bestätigt.



Danko Jones sind Headliner beim diesjährigen Hütte Rockt-Festival. Foto: Marcel Linke

Am 18. und 19. August 2017 findet Hütte Rockt dieses Jahr statt. Über zwei Tage verteilt spielen auf zwei Bühnen 32 Bands quasi direkt neben der A33 in Georgsmarienhütte.

Schon im Vorfeld kann Hütte Rockt dieses Jahr durch die gebuchten Namen überzeugen. Am Freitag spielen Danko Jones als Headliner auf dem kleinen Festival. Nicht immer darf man die Ansagen des Sängers der Band ganz ernst nehmen. Samstag ist dann die Sondaschule dabei, die seit Anfang Juli ein neues Album haben. Auch Massendefekt sind dabei, die mit ihrem aktuellen Album "Echo" touren und erst im April ein paar Kilometer weiter in Warendorf auf dem iFan-Festival gespielt haben.

Sehr interessant ist die Buchung der Killerpilze. Mit "Richtig scheiße (auf ’ne schöne Art und Weise)" hat die Band vor über 10 Jahren einen Hit gelandet und sich quasi als Schüler-Punkrockband als Gegenpol zu Tokio Hotel positioniert. Medial ist es um die Band ruhiger geworden. Dafür können die Killerpilze langsam ihr Image als Schüler-Band abstreifen und sich in der Musiklandschaft festigen.

Zebrahead stehen seit ihrer Gründung im Jahr 1996 für eine Mischung aus frechem Punkrock gepaart mit Rap- und Screamoeinlagen. Mitreißend ist dabei nicht nur ihre Musik sondern vor allem auch ihre Konzerte! Hier gibt es fette Songs zum Abfeiern mit Ohrwurmcharakter auf die Ohren.



Nun zu den Hardfacts. Auch dieses Jahr ist gegen Aufpreis Camping möglich. Es wird einen Duschcontainer und eine Toilettenanlage geben. Außerdem können auf dem Campingplatz auch gekühlte Getränke gekauft werden.



Wann: 18. und 19. August 2017, 15 Uhr

Wo: Hütte Rockt Festivalgelände, Georgsmarienhütte

Tickets: Infos zu den Tickets gibt es hier.

Alle Festivalinfos unter: http://www.huette-rockt.de