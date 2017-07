Afraid of Heights

Billy Talent spielen ausgewählte Solo-Shows

Schon auf der Tour 2016 konnten Billy Talent, wie hier in Hannover, überzeugen. Foto: Marcel Linke

Mit "Afraid of Heights" haben Billy Talent ein Album hingelegt, welches das Potential dazu hat in die Rockgeschichte einzugehen. Schon in der Vergangenheit konnten Billy Talent dabei mit Songs, wie dem politischen "Red Flag", "Fallen Leaves" oder auch "Devil In A Midnight Mass" überzeugen. Übrigens alles Lieder vom zweiten Album "Billy Talent II". Es war ihr Durchbruch im Radio, in den Mainstream. Darauf folgten dann noch Hits, wie "Rusted From The Rain" oder "Surprise Surprise".

Auch live sind Billy Talent eine Wucht. Hier wirken ihre Songs noch aggressiver als auf Platte, was nicht zuletzt an der anstrengenden Performance von Sänger Benjamin Kowalewicz liegt.

Zuletzt konnten Billy Talent ihre Live-Qualitäten einem größeren Publikum auf ihrer Hallen-Tour im November zeigen. Faktisch waren alle Konzerte dieser Tour ausverkauft. Zum heimlichen Headliner wurden Billy Talent überdies bei Rock am Ring 2016. Nachdem es schwere Unwetter gab wurde das Festival am Samstag erst später gestartet, sodass Billy Talent nicht mehr vor den Red Hot Chili Peppers auftreten konnten, sondern erst hinterher die Bühne bestiegen. Sie spielten wohl eine der besten Performances, die sie je aufs Parkett gelegt haben, übertrafen damit sogar den eigentlichen Headliner, die gerade erwähnten Red Hot Chili Peppers und sorgten für einen grandiosen Abschluss des Festivals, welches am Sonntag morgen dann abgebrochen worden ist.

Und das will was heißen, wenn man das Publikum besser durchrockt als ein Headliner, der bekannt für seine Live-Shows ist.

In zwei Wochen kommen Billy Talent nun zur Festivalsaison zurück nach Deutschland und geben zusätzlich noch zwei eigene Headline-Shows.

Hier sind die Daten der Einzelkonzerte 2017:

22.07., Freiburg, Sick Arena

07.08., Dortmund, Westfalenhalle

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.