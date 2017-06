Im Herbst auf Tour Rise Against kommen nach Deutschland Düsseldorf (m2w) Rise Against haben mit "Wolves" vor über einer Woche ein neues Album veröffentlicht. Nachdem sie zu diesem Album schon eine exklusive Clubshow in Berlin gegeben hatten kommt im November eine Tour nach.



Rise Against kommen im November auf Tour durch Deutschland. Foto: Marcel Linke

Es ist mittlerweile zwei Jahre her, dass Rise Against auf ihrer letzten regulären Tour in Deutschland gespielt haben. Vor drei Jahren erschien "The Black Market", welches hier sogar auf Platz 1 der Charts landete. Mittlerweile kann die Band auf eine fast 20-Jährige Bandgeschichte zurückblicken, in der sie es geschafft hat ihrem Stil im Großen und Ganzen treu zu bleiben.



Dieser Stil setzt sich zusammen aus dem schnellen, lauten und harten Punkrock, der typisch für Rise Against ist und ihren politisch sozialkritischen Texten. Allerdings dürfen auch ruhigere Songs, wie "Hero of War" und "Swing Life Away" nicht zu kurz kommen. Obwohl die Band den meisten Radiohörern doch recht unbekannt sein dürfte, bekommt die Band hierzulande trotzdem immer wieder Airplay mit "Satellite" und "Won't Back Down". Zurecht. Die Songs von Rise Against sind trotz der Hardcore-Komponente durchaus massentauglich. Allerdings dürfen natürlich auch "Give It All" oder "Prayer of the Refugee" in einem Standard-Set von Rise Against nicht fehlen. Ihr neues Album "Wolves" schließt sich sowohl soundtechnisch als auch politisch ihrem bisherigen Schaffen an. Nur sind die Texte angesichts eine US-Präsidenten Donald Trumps mit Songs, wie "Walls" ("the monsters lost in history are now making their return") und "Welcome To The Breakdown" ("ignoring the facts, intoxicated by the throne") noch schärfer und eindeutiger geworden. Die neuen Songs kann man sich schon sehr gut auf ihren Konzerten vorstellen. Im November geben sie nun fünf Konzerte in Deutschland. Als Support sind bereits Sleeping With Sirens bestätigt. Rise Against-Tour 2017 Termine:

14.11., München, Zenith

15.11., Frankfurt, Festhalle

17.11., Düsseldorf; Mitsubishi Electric Halle

18.11., Hamburg, Sporthalle

19.11., Berlin, Velodrom



Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.