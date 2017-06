Ein Arzt im Forum Bela B. kommt wieder nach Bielefeld Bielefeld (m2w) Das letzte Mal, dass ein Ärzte-Mitglied im Forum Bielefeld gespielt hat ist schon länger her. Damals war es Rod mit seiner Band Abwärts. Ende September kommt Bela B. auf einen Besuch vorbei.



Bela B. kommt zusammen mit Peta Devlin und Smokestack Lightnin' in das Forum Bielefeld. Foto: Konstanze Habermann

Bestens bekannt ist Bela B. vielen Die Ärzte-Fans. Etwas weniger bekannt sind seine Soloprojekte, auch wenn diese Bela B. auch regelmäßig Airtime bescherten, waren Die Ärzte als Trio immer erfolgreicher. Keine Sorge: Die Ärzte haben sich wahrscheinlich noch nicht aufgelöst. Bereits 2006 veröffentlichte Bela B. nämlich sein erstes Soloalbum.

Und jetzt, wo mit der Hauptband gerade mal pausiert wird, ist es wieder an der Zeit für ein neues Album.

Im Februar erschien dieses und im Herbst ist er mit dem Album dann unter anderem auch auf Tour in Bielefeld zu sehen.



Auch wenn man es aus der Vergangenheit anders gewohnt war. Dieses Jahr hat Bela B. nicht seine Band "y Los Helmstedt" mit dabei. Stattdessen treten Peta Devlin und Smokestack Lightnin' zusammen mit ihm auf. Das Album "bastard" besticht hierbei durch einen Countrysound, den Bela B. solo auch schon immer irgendwie angestrebt hat. Der Graf (und nur er hat die Bezeichnung Graf verdient) tauscht sein Vampirgewand gegen Cowboy-Klamotten.



Seine Solosongs haben dabei eher weniger mit Punkrock zu tun, wie ihn Kollege Farin Urlaub mit seinem Racing Team solo macht, sondern viel mehr mit experimenteller Verwirklichung abseits der Ärzte.

Experimentell ist auch die Auswahl an Instrumenten, die vom klassischen Rockinstrumentarium durchaus abweicht.



Wie sich das ganze live macht könnt ihr euch am 26. September im Forum Bielefeld anhören und anschauen.



Wann: Dienstag, 26. September 2017, 20 Uhr

Wo: Forum, Bielefeld

Tickets: ab 34,35 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Bela B | Forum Bielefeld | Veranstalter