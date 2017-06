Wiederauferstanden Rock im Pott ist wieder da Gelsenkirchen (m2w) Nachdem die Veltins Arena in Gelsenkirchen über zwei Jahre beziehungsweise ein Jahr durch ein anderes Festival in Beschlag genommen worden ist, kehrt nun endlich Rock im Pott wieder an seine ursprüngliche Wirkungsstätte zurück. Mit dabei sind aktuell Die Toten Hosen, Kraftklub und K.I.Z. . Weitere werden aber mit Sicherheit folgen.



Die Toten Hosen sind Headliner bei Rock im Pott 2017. Foto: Marcel Linke

Die Neuauflage von Rock im Pott steht ganz im Zeichen der Toten Hosen. Nach ihrem Gig im Kölner Gloria ist Rock im Pott die erste große Station, die sie mit ihrem neuen Album "Laune der Natur" in Nordrhein-Westfalen ansteuern. Vorstellen konnten Die Toten Hosen, die vor fünf Jahren mit "Ballast der Republik" ihre bisher erfolgreichste Tour hatten, ihr neues Album bereits bei Rock am Ring und Rock im Park vor einem großen Publikum.



Mit Kraftklub steht eine weitere überragende deutschsprachige Band im Programm. Ihr Debütalbum "Mit K" hat sie 2012 schlagartig bekannt gemacht. Schon zu "In Schwarz", der humororientierten Single "Unsere Fans" und dem ernsten "Schüsse in die Luft" musste niemandem mehr erklärt werden, wer die Chemnitzer aus "Karl-Marx-Stadt" sind. Anfang Juni veröffentlichten Kraftklub ihr neues Album "Keine Nacht für Niemand!".



Mit K.I.Z. gibt es bei Rock im Pott etwas Genre-Abwechslung. Die Hip Hopper haben sich vom "Asi-Hip-Hop für Akademiker" mittlerweile zu einer der größten Hip-Hop-Combos Deutschland entwickelt. Ihre Tour 2016 war fast ausverkauft und selbst die fand schon in riesigen Hallen statt. Mit ihrem Album "Hurra die Welt geht unter" stürmten sie problemlos auf die Nummer 1 der Charts.



In diesem Jahr wird Rock im Pott zum dritten Mal in der Veltins Arena gastieren. Nach einer mehrjährigen Unterbrechung und einem Abstecher nach Düsseldorf als Rock im Sektor wird wieder im Ruhrgebiet gefeiert. Bereits in der Vergangenheit konnte das Festival mit hochkarätigen Acts, wie den Red Hot Chili Peppers, System Of A Down, Placebo und Tenacious D. überzeugen.



Und hier die Hard Facts:



Wann: Samstag, 26. August 2017, 16 Uhr

Wo: Veltins Arena, Gelsenkirchen

Tickets: ab 41 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Alle Infos unter http://www.rock-im-pott.com