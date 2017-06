Kommen nach Gelsenkirchen Depeche Mode auf Tour

Foto: Live Nation Foto: Live Nation Gelsenkirchen (m2w) Schon seit Ende Mai sind Depeche Mode auf Tour durch die deutschen Fußballstadien. Noch sechs Konzerte der Global Spirit Tour stehen in Deutschland aus: München, Hannover, Frankfurt, Berlin und Gelsenkirchen.



Mit einem neuen Album, "Spirit", im Gepäck stehen Depeche Mode aktuell wieder auf der Bühne. Die Global Spirit Tour bietet treuen und neuen Fans gleichermaßen die Gelegenheit, bahnbrechende und emotionsgeladene Shows der Band zu erleben. Am 04. Juli tritt die Band, die wohl durch die Bank jeden begeistern kann, dann in der Veltins Arena Gelsenkirchen auf.



Auf der ersten Etappe der Global Spirit Tour werden Dave Gahan, Martin Gore und Andy Fletcher vor über 1,5 Millionen Fans in 32 Städten und 21 Ländern in ganz Europa auftreten. Die Konzertreise umfasst u. a. legendäre Open Air Arenen wie das Stade de France in Paris, San Siro in Mailand und das Olympiastadion in Berlin. Im Anschluss an Europa wird die Global Spirit Tour, die 18. in der Karriere der Band, in Nord- und Südamerika fortgesetzt. Es ist das erste Mal nach mehr als drei Jahren, dass Depeche Mode wieder live auftreten. Bei der vorherigen, restlos ausverkauften Delta Machine Tour begeisterten Depeche Mode mehr als 2,5 Millionen Anhänger in aller Welt. Sie zählte damit zu den größten und erfolgreichsten Tourneen überhaupt. Bei der Global Spirit Tour führen Depeche Mode ihre Benefiz-Partnerschaft mit dem Schweizer Uhrenhersteller Hublot fort, um gemeinsam auf das Wohltätigkeitsprojekt „Charity: Water“ aufmerksam zu machen und dieses finanziell zu unterstützen. Ziel dieser Mission ist es, Menschen in aller Welt mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. Spirit ist das 14. Studioalbum der Musikpioniere und Nachfolger der von der Kritik gefeierten CD Delta Machine, die in 26 Ländern die Top 5 und in 12 Ländern die Nr. 1 der Charts erreichte. Spirit wird von James Ford produziert, Gründungsmitglied der Band Simian Mobile Disco, zu dessen jüngsten Produktionen die Alben von Florence and the Machine und den Arctic Monkeys gehören. Spirit wird Anfang 2017 von Columbia Records weltweit veröffentlicht. Trotz 100 Millionen verkaufter Alben und Live-Konzerten vor über 30 Millionen Fans in aller Welt haben sich Depeche Mode immer wieder neu erfunden, ohne ihre Originalität preiszugeben. Zahlreiche Künstler und Bands bezeichnen Depeche Mode als ihre Inspiration. Mit der Global Spirit Tour und dem neuen Album setzen Depeche Mode ihren Weg konsequent fort, der eine Geschichte musikalischer Innovation und ungebrochener Anziehungskraft ist.



Wann: Dienstag, 04. Juli 2017, 19:45 Uhr

Wo: Veltins Arena, Gelsenkirchen

Tickets: ab 75,85 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen



Weitere kommende Konzerte der Tour 2017:

09.06., München, Olympiastadion

11.06., Hannover, HDI Arena

20.06., Frankfurt, Commerzbank Arena

22.06., Berlin, Olympiastadion