Summerjam Festival 2017

Cologne Bay Calling - “The Everlasting” Summerjam Festival

Cologne Bay Calling - "The Everlasting" Summerjam Festival

Nichts desto trotz hat man als Reggae Fan immer noch eine große Auswahl an tollen Acts und muss sich oft nicht einmal entscheiden zu welcher Bühne man geht wenn man kein Fan von Hip-Hop, Worldmusic oder ähnlichem ist.

Headliner in diesem Jahr sind neben Damian ‘Jr Gong‘ Marley, Local Hero Patrice, Protoje, die Legenden von Toots & The Maytals und nach zwischenzeitlicher Absage nun doch Beenie Man auch Künstler abseits des Reggae wie G-Eazy, Joy Denalane, Sido und Nas.





Die Hauptbühne steht dabei am Freitag wie auch die letzten Jahre wieder im Zeichen des Hip-Hop während die anderen beiden Tage klar von Reggae Acts dominiert werden. Auf der Nebenbühne ist es anders herum auch wenn hier der Kontrast in den Genres dort nicht ganz so krass ist. Eine Neuerung ist in diesem Jahr auch dass die Stuttgarter Jugglerz an allen drei Tagen mit Ihrer Jugglerz Radio Show das Programm auf der Hauptbühne eröffnen werden. Jeweils vom Tagesprogramm auf der Hauptbühne abhängig haben die Jugglerz dann auch Gäste des jeweiligen Genres mit dabei. Dazu zählen Randy Valentine, Miwata, Kaas, Kingseyes, Rudebwoy und Jah Sun.



Weitere Acts dieses Jahr sind unter anderem Bilderbuch, Alpha Blondy, Dub FX, Danakil, Irie Révoltés, The Skatalites, Kabaka Pyramid, Yaniss Odua, Ok Kid, Nattali Rize, Meta & The Cornerstones, Jah 9, Cali P, Runkus, Bukahara, Jamaram uvm.

Auch in der Dancehall Arena setzt man weiter auf Veränderung. Nachdem im letzten Jahr mit Afrobeat ein noch vergleichbar passendes Genre bedient wurde hat man sich in diesem Jahr unter anderem die Drunken Masters eingeladen die jedenfalls musikalisch nicht wirklich in das Konzept Dancehall Arena passen. Alte bekannte wie das Kölner Soundsystem Pow Pow Movement sowie Sentinel Sound sind mit dabei.

Das Summerjam findet wie üblich am ersten Juli Wochenende (30.06. - 02.07.2017) am Fühlinger See in Köln statt. Tickets gibt es für 117 Euro zzgl. Gebühren im Summerjam Webshop und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Das 3-Tage Festival Ticket ist inkl. Camping. Alle weiteren Infos zum Summerjam Festival 2017 gibt es auf der offiziellen Festival Webseite summerjam.de.