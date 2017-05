Von Australien nach Bielefeld The Red Paintings kommens ins Forum Bielefeld (ml) Letztes Jahr waren die Australier von The Red Paintings noch auf dem festivalkult in Porta Westfalica. Viele neue Fans haben sie sich dort erspielt und kommen nun am kommenden Donnerstag nach Bielefeld ins Forum.



The Red Paintings kommen mit ihrer Art-Rock-Show ins Forum Bielefeld. Foto: Bastian Sylvester

Wie schafft man es eigentlich als australische Band in Deutschland gebucht zu werden? Erstmal muss man natürlich entsprechend gute Musik machen. Das schaffen The Red Paintings mit ihrem orchestralen Art Rock. Sehr abwechslungsreiche Riffs und Gesangsparts über mehrere Oktaven verteilt sorgen dafür, dass einem die Musik von The Red Paintings sehr lange im Gedächtnis bleiben wird.



Das zweite Standbein ist es, dann noch trotz kleiner Clubs in denen man hierzulande auftritt, eine abwechslungsreiche Show zu bieten. Auch das können The Red Paintings, die die Bühne sehr gerne kostümiert betreten. Mit dieser Show ist die Band, die man auch als Kunstwerk sehen kann, dann auch zurecht von vielen namhaften Musikern, wie zum Beispiel Mogwai als Support gebucht und schafft es die Hauptacts an die Wand zu spielen.



Im März gab es nun neue Songs der Band zu hören und am Donnerstag kommen The Red Paintings ins Forum.



Wann: Donnerstag, 11.05.2017, 20 Uhr

Wo: Forum, Bielefeld

Tickets: ab 12 Euro im VVK

The Red Paintings | Forum Bielefeld