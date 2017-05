Konzerte in Magdeburg und Flensburg Die Toten Hosen sind "Zurück auf dem Bolzplatz" Magdeburg (m2w) Am kommenden Freitag veröffentlichen Die Toten Hosen mit "Laune der Natur" ihr neues Album und kommen dafür für ein Clubkonzert ins Gloria nach Köln. Tickets für dieses Konzert waren in wenigen Sekunden ausverkauft.

Wer die Jungs vor der Festivalsaison nochmal überdacht sehen möchte hat dazu am 29. Mai und am 30. Mai die Chance in Magdeburg und Flensburg.



Die Toten Hosen starten in diesem Sommer unter den Wolken. Foto: Paul Ripke

"Zurück auf dem Bolzplatz" ist das Motto, unter dem Die Toten Hosen im Frühjahr und Sommer 2017 die ersten Konzerte zu ihrem neuen Album "Laune der Natur", das diesen Freitag erscheint, spielen werden. Zusätzlich zu den bereits veröffentlichten Festivalterminen gibt es nun noch zwei weitere Auftritte in Magdeburg und Flensburg:



29.05.17, Magdeburg, Getec-Arena

30.05.17, Flensburg, Flens-Arena



Der Vorverkauf beginnt heute, am 03. Mai, um 18 Uhr exklusiv im Online-Shop der Toten Hosen unter http://shop.dietotenhosen.de . Die Tickets kosten 42 Euro zzgl. Gebühren.