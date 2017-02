Ed Sheeran im März auf Tour Tickets ab heute 11 Uhr erhältlich Köln (m2w) Im März kommt Ed Sheeran für fünf Konzerte nach Deutschland. Damit lässt der Ausnahmekünstler seinen Fans quasi keine Wartezeit zwischen Tourankündigung, Ticketvorverkauf und den Konzerten. Das ist halt fannah. Wer ihn live erleben möchte, sollte sich beim Ticketvorverkauf, der heute um 11 Uhr beginnt allerdings ranhalten. Die Wahrscheinlichkeit eines schnellen Ausverkaufs der Konzerte in München, Mannheim, Köln, Hamburg und Berlin ist hoch.



Ed Sheeran kommt im März nach München, Mannheim, Köln, Hamburg und Berlin. Foto: FKP Scorpio

Seine Alben heißen "+" und "x". Haben damit wohl mit die unkreativsten Albentitel aller Zeiten. Was drauf ist, ist aber Weltklasse und hat Ed Sheeran als Singer- and Songwriter weltberühmt gemacht.



Schon mit seiner Debütsingle "The A Team" konnte Ed Sheeran seinen internationalen Durchbruch feiern. Davor tingelte der Brite durch kleine Clubs. Die Hallen sind nun wesentlich größer geworden. Sein Erfolg begründet sich nicht nur auf seinen Songs, sondern auch auf seiner einmaligen Stimme, den Live-Konzerten, die er komplett allein bestreitet.



Schon für sein zweites Album wurde Ed Sheeran engagiert einen Song zum Soundtrack von "Der Hobbit: Smaugs Einöde" beizusteuern. Es entstand "I see fire". Ein zeitloser Song. Ebenso "Thinking Out Loud" vom selben Album führte den ruhigen Singer- and Songwriter-Stil von Ed Sheeran fort. Zugleich hat Ed Sheeran aber auch bewiesen, dass er Pop kann: "Sing" kommt eher funky daher.



Wer "Love Yourself" für einen Song von Ed Sheeran hält hat dann auch in der Hinsicht nicht ganz Unrecht. Ed Sheeran arbeitet auch mit anderen Musikern zusammen. Performed wird das Lied zwar von Justin Bieber. Geschrieben hat es aber Ed Sheeran und diese Handschrift hört man auch raus.



Am 03. März soll mit "÷" nun das nächste Album von Ed Sheeran im Mathekosmos erscheinen. Mit "Shape Of You" und "Castle On The Hill" hat der Musiker bereits die ersten zwei Singles zeitgleich veröffentlicht und damit sofort Platz 1 und 2 sämtlicher Streaming-Charts erklommen.



Vom 20. bis zum 27. März ist Ed Sheeran nun für fünf Konzerte in Deutschland zu sehen:

20. März, München, Olympiahalle

22. März, Mannheim, SAP Arena

23. März, Köln, Lanxess Arena

26. März, Hamburg, Barclaycard Arena

27. März, Berlin, Mercedes-Benz Arena



Tickets gibt es ab heute, dem 2. Februar um 11 Uhr ab 35 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-VVK-Stellen sowie auf eventim.de .