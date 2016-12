Ab Freitag auf Tour Against Me! kommen nach Deutschland Köln (m2w) Ab kommenden Freitag kommen Against Me! für fünf Konzert nach Deutschland. Auf der Tour stellt die amerikanische Punkrock-Band ihr im September erschienenes Album "Shape Shift with me" vor.



Neben einem neuen Against Me!-Album veröffentlichte Laura Jane Grace im September auch ihre Memoiren. Ab Freitag ist die Band auf Tour durch Deutschland. Foto: Marcel Linke

Fast 20 Jahre Against Me! Im Jahr 2017 ist es so weit. Seit 1997 besteht die Band, die eigentlich als Soloprojekt Tom Gabels geplant war bereits.



3 Jahre hat es gedauert bis aus der Solo-Band eine richtige Band geworden ist. Diese nahm ein Album auf und wurde daraufhin prompt von Fat Wreck Chords unter Vertrag genommen. Seit ihrem Debütalbum 2002 "Reinventin Axl Rose" folgten im Ein- bis Zwei-Jahres-Takt neue Alben, die die Band nicht nur aufgrund ihrer überragenden Live-Qualitäten auch außerhalb der Vereinigten Staaten immer erfolgreicher machte.



2012 wechselte dann der Sänger der Band — sein Geschlecht. Von nun an touren Against Me! mit Frontfrau Laura Jane Grace. Der musikalischen Qualität schadet das nicht und auch die Konzerte von Against Me! sind weiterhin schweißtreibend, abwechslungsreich und wahnsinnig gut.



Gerade in Deutschland sind Against Me! immer wieder gern gesehene Gäste. Hier haben sie von klein bis groß schon alle möglichen Festivals bespielt, so auch auf den mittlerweile leider nicht mehr stattfindenden Veranstaltungen Open Flair und Serengeti Festival.



2016 wurden neben dem neuen Album "Shape Shift with me" auch die Memoiren von Laura Jane Grace unter dem Titel "Tranny: Confessions Of Punk Rock's Most Infamous Anarchist Sellout" veröffentlicht. Es folgte eine US-Tour zusammen mit Bad Religion.



Ab dem 16. Dezember tourt Against Me! nun auch in Deutschland.



Und hier sind die Daten 2016:

16.12., München, Backstage

17.12., Leipzig, Conne Island

20.12., Köln, Live Music Hall

21.12., Hamburg, Fabrik

22.12., Berlin, SO36



Veranstaltet wird die Tour von Kingstar Music. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.