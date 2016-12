Eher Sturm als Stille Sportfreunde Stiller kommen nach Dortmund Dortmund (ml) Mit "Sturm & Stille", ihrem neuen Album, sind die Sportfreunde Stiller aktuell auf großer Tour. Dabei sind Konzerte der Sportfreunde eher so gar nicht still, sondern eher schnell und laut.



Die Sportfreunde Stiller bespielten dieses Jahr zahlreiche Festivals, so auch das Campus Festival Bielefeld. Foto: Marcel Linke

Spätestens seit der Fußball-WM 2006 dürften die Sportfreunde Stiller jedem was sagen. Ihre Musik spielt sogar bei "Wer wird Millionär?" eine Rolle. Man sollte die Band jedoch nicht nur auf Fußball-Songs reduzieren, sondern vor allen Dingen auf ihre punkigen Songs, ihre Liebesballaden und ihren unvergleichlichen Humor mit dem sie sich auch oft selbst auf die Schippe nehmen.



Mittlerweile werden die Konzerte der Sportfreunde Stiller jedoch etwas kleiner. Die sehr erfolgreichen Zeiten der Band sind leider vorbei. Live gibt es jedoch keine Abstriche. Die Sportfreunde Stiller, die immer mal wieder gerne eine kleine Clubtour einschieben können sowohl große Hallen als auch kleine Clubs erstaunlich gut bespielen.. Das gibt vielen Fans nun aber die Gelegenheit die Sportfreunde Stiller nicht mehr in den großen Hallen, sondern in eher kleinerem Rahmen zu sehen.



2010 konnten sich die Sportfreunde Stiller noch mit ihrem Unplugged-Album auf alle Radiosender spielen. Es folgte eine große Unplugged-Tour. 2013 ging es dann nach "New York, Rio und Rosenheim". Wobei die Tour zu diesem Album dann doch eher in Rosenheim stoppte als in New York oder Rio. Dafür versteht man in den beiden Metropolen leider zu wenig Deutsch. Das versteht man dafür hier und so haben wir dann in Deutschland auch direkt mehr von den Sportfreunde Stiller.



Auch wenn die Band erst 2006 so richtig bekannt wurde, konnten erste Erfolge schon vorher verbucht werden. Mit der Single "Ein Kompliment" gelang ihnen 2002 der Durchbruch. Seitdem sind die Sportfreunde Stiller nicht mehr weg zu denken. Zusammen mit Roque Santa Cruz stellten sie erste Weichen für ihr 2006er Konzeptalbum "You Have To Win Zweikampf", welches sich nur um die beliebteste Sportart in Europa dreht.



Mit "Das Geschenk" haben die Sportfreunde Stiller es auch dieses Jahr bewiesen, dass sie zeitlose Hymnen schreiben können. Der Song läuft rauf und runter im Radio. Im Sommer waren sie schon auf Festivaltour. Jetzt gibt es einen Nachschlag und die Live-Vorstellung des Albums "Sturm & Stille".



Am 15. Dezember kommen die Sportfreunde Stiller nach Dortmund.



Wann: Donnerstag, 15. Dezember 2016, 20 Uhr

Wo: Westfalenhalle 3A, Dortmund

Tickets: ab 37,35 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Sportfreunde Stiller | Westfalenhalle