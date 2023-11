15 Konzerte angekündigt

2024 wird Kettcar-Jahr

2024 wird Kettcar-Jahr. Im April geht die Band dazu auf ausgedehnte Tour. Foto: Marcel Linke

Die Ankündigung ist noch etwas vage gehalten, aber wir persönlich können uns bei der Tour vorstellen, dass es auch ein neues Album der Band geben wird.Folgende Konzerte von Kettcar sollen 2024 stattfinden:11.04. Saarbrücken, Garage12.04. Wiesbaden, Schlachthof13.04. Oberhausen, Turbinenhalle 214.04. Bremen, Pier 216.04. Hannover, Capitol17.04. Leipzig, Haus Auensee18.04. München, Tonhalle19.04. Köln, Palladium20.04. Berlin, Columbiahalle21.04. A - Wien, Arena23.04. Erlangen, E-Werk24.04. Stuttgart, Im Wizemann25.04. Bielefeld, Lokschuppen26.04. Dresden, Schlachthof27.04. Hamburg, SporthalleDer Vorverkauf wird gestaffelt gestartet:- Montag, 30.10.23: Vor-Ort-Verkauf von Hardtickets (alle Shows) in Hamburg ab 18:00 Uhr- Dienstag, 31.10.23: VVK-Start des Konzerts am 27.04.24 in Hamburg über ghvc-shop.de ab 10:00 Uhr- Mittwoch, 01.11.23: VVK-Start für alle anderen Konzerte über ghvc-shop.de ab 10:00 Uhr