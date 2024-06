Zwei Tage lang

Vainstream Festival vergrößert sich

Die Donots gehören langsam zum Inventar des Vainstream Festivals. Letztes Jahr noch im Nachmittagsprogramm headlinen sie dieses Jahr die Murder Stage. Foto: Marcel Linke

Am Hawerkamp in Münster wird es dieses Jahr an zwei Tagen im Juni richtig laut. Los geht es dieses Jahr schon am Freitag mit vollem Programm. Weiter fortgesetzt wird das dann am Samstag. Für jeden der beiden Tage gibt es natürlich eine eigene Running Order aber ebenso grandiose Headliner. Anders als auf anderen Festivals, die über mehrere Tage veranstaltet werden bietet das Vainstream als innenstadtnahes Festival allerdings keine Campingmöglichkeiten an. Ihr müsst hier entweder auf Wohnmobiltickets für den Wohnmobilparkplatz oder auf die Hotels in Münster zurückgreifen.Los geht es am Freitag auf der Hauptbühne mit den Münsteraner Lokalmatadoren. Insgesamt werden, wie auch schon letztes Jahr, dieses Jahr wieder vier Bühnen bespielt. Freuen darf man sich am Festivalfreitag auf viele weitere großartige Bands, wieund natürlich auf die höheren Slots, wieund. Headliner am ersten Festivaltag werden dannundDer Samstag beim diesjährigen Vainstream Festival beginnt dann etwas früher als der Freitag. Highlights für den Samstag werdenund. Headliner sind dieses Jahr dieund die. Mit letzteren ist ein absoluter Publikumsliebling mit dabei. Ihr eigenes Münster-Konzert im August haben sie komplett ausverkauft. Erst letztes Jahr waren die Donots schon auf dem Vainstream und sind auf einem Fahrrad gecrowdsurft.Tickets gibt es dieses Jahr in allen möglichen Formen.Sowohl ein Freitags- als auch ein Samstags-Ticket gibt es. Wer an beiden Tagen kommen möchte, kriegt etwas günstiger ein Weekend-Ticket, als wenn die Tickets für beide Festivaltage einzeln gekauft werden würden.Alle Informationen zu den Tickets gibt es auf: Vainstream.com