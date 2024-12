Revival in Osnabrück

Itchy vs. Zebrahead auf Tour

Sibbis Signature Move auf Itchy-Konzerten. Surfen auf dem Gitarrenkoffer über dem Publikum. Foto: Marcel Linke

Schon damals titelten wir, dass es ein geniales Bandpaket ist, wenn man Itchy und Zebrahead auf eine Bühne packt. Es ist jetzt 12 Jahre später und beide Bands sind nicht weniger relevant und auch nicht weniger leise geworden.



Sowohl Itchy als auch Zebrahead verschreiben sich beide weiterhin etwas härteren Arten der Rockmusik.



Zebrahead schaffen dabei bereits seit fast 30 Jahren einen Crossover-Mix, der im Punkrock seinesgleichen sucht. Tanzbar, laut, schnell und immer ein wenig auf Party-Punk getrimmt. Seit 2021 veröffentlichen Zebrahead eine EP-Trilogie. Angefangen mit EP III im Jahr 2021, weiter über EP II im Jahr 2023 bis letzte Woche EP I herauskam.



Auch Itchy versprechen immer sehr spaßige Konzerte mit Surfen auf Gitarrenkoffern über dem Publikum. Mit "Dive" ist es mittlerweile auch ein Jahr her, dass die Band ihr letztes Album veröffentlicht hat. Schon im Sommer waren Itchy damit auf etlichen Festivals unterwegs und haben hier dann auch sogar die Letzte Generation auf die Bühne geholt um auf die Probleme des Klimawandels aufmerksam zu machen.



In der Weihnachtszeit spielen Itchy und Zebrahead nun im Rosenhof Osnabrück. Am 04.12. werden sie dort gastieren.



Wann: 04.12.2024, 19:30 Uhr

Wo: Rosenhof, Osnabrück

Tickets: 40,40 Euro auf eventim.de (Werbelink)

Alle Konzerte der gemeinsamen Tour:

03.12., Bremen, Schlachthof

04.12., Osnabrück, Rosenhof

05.12., Wiesbaden, Schlachthof

06.12., Bochum, Matrix

07.12., Erfurt, Club Central

08.12., Rostock, M.A.U. Club

10.12., Saarbrücken, Garage