Popsalon 2024 an vier Abenden

The Notwist sind Opener

Lena & Linus zogen letztes Jahr viel Publikum beim Popsalon Festival ins Haus der Jugend. Auch dieses Jahr sind wieder einige zugkräftige Bands mit dabei. Foto: Marcel Linke

Langsam könnte man wirklich behaupten, dass sich mit dem Popsalon Festival in Osnabrück ein Gegenentwurf zum Reeperbahn Festival Hamburg bildet. Mehrere Clubs sind beteiligt, anders als an der Reeperbahn hier über die komplette Stadt verteilt.Nachdem das Festival über Jahre an drei Tagen stattfand, findet es nun erstmalig an vier Tagen statt. Ob sich das etabliert ist allerdings mehr als ungewiss.Der Veranstalter des Popsalon Festivals konntefür ein Konzert im Rosenhof gewinnen und integrierte den Auftritt schnellerhand mit ins Festivalprogramm. Wir würden sagen: Top mitgedacht. Hier wird langsam aber sicher eine wichtige Marke auf dem deutschen Musikmarkt etabliert.Während am Festivalmittwoch am 17.04. nur The Notwist spielen, geht das Programm ab Donnerstag, dem 18.04. dann aber erst richtig los.Wir stellen euch die Highlights im Programm vor. Am Donnerstag sind da definitivim Hyde Park zu nennen. Die Punkrockband geht seit spätestens 2022 durch die Decke und hat sich schnell zu einem Publikumsliebling etabliert.Aber auch bei den Clubs, die innenstadtnäher in Osnabrück liegen, ist viel mit dabei, was sehenswert ist. Hier könnenmit ihrem Indie-Pop im Haus der Jugend überzeugen.Am Freitag, den 19.04. istim Rosenhof stark zu empfehlen. 2022 erhielt der Musiker, dessen Eltern seinen Namen an den Komponisten Ennio Morricone angelehnt haben bereits den New Music Award. Seine Stimme ähnelt ein wenig der von Henning May (AnnenMayKantereit).Nach dem Auftritt hat man dann auch viel Zeit um in die Innenstadt zu kommen, woin der Lagerhalle mit Synth-Pop einen sehr interessanten Klang erzeugt.Der letzte Tag des Festival, Samstag der 20.04., hat auch wieder große Namen im Gepäck.spielen im Rosenhof. Erst im Dezember waren sie noch mit den Donots auf Tour. Davor haben sie aber auch schon auf Tour mit Die Ärzte gespielt. Farin Urlaub ist auf ihrem zweiten Album zu hören.Weiter von dort kann man dann Richtung Kleine Freiheit. Hier spielt die Post-Punk-Bandaus dem irischen Galway.Für das Festival gibt es, wie auch schon in den letzten Jahren verschiedene Tickets. Sowohl ein Festivalticket, als auch 2-Tagestickets und Tagestickets. Für das Konzert mit The Notwist wird ein Kick-Off-Ticket benötigt.Die Ticketpreise gehen von 38,60 Euro bis 89,90 Euro.Als Locations sind dieses Jahr der Bastard Club, das Haus der Jugend, der Hyde Park, die Kleine Freiheit, die Lagerhalle und der Rosenhof mit dabei.Alle Informationen zum Festival unter: https://www.pop-salon.de/