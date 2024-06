Gartenparty in Bad Iburg

Jan Delay kommt in den Kneipp-Erlebnispark

Jan Delay ist auf seinen Konzerten immer gut gekleidet. Foto: Marcel Linke

Jan Delay dürfte einer der vielseitigsten Musiker sein, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Hip Hop, Funk, Rock, Dance und Pop gehören zu seinem Repertoire an Musik, welches er in der Vergangenheit mit Alben, wie seinem Klassiker "Mercedes Dance", der Rockplatte "Hammer & Michel" aber auch seinem neuesten Werk "Earth, Wind & Feiern" gezeigt hat.



Sein ganzes Schaffenswerk hat er nun in eine 25 Jahre-Compilation gepackt. Alle seine Hits sind dabei. Mit "Türlich, türlich", "Klar" oder "Oh Johnny" hat Jan Delay in der Vergangenheit schon einiges geleistet und gezeigt.

Unvergessen sind auch zahlreiche Kooperationen mit anderen Musikern. Zusammen mit Udo Lindenberg hat er dessen Song "Reeperbahn" modernisiert nachdem es zwischen den beiden schon zuvor mit "Ganz anders" eine Kooperation gab.

Angefangen hat er übrigens mit den Erfolgshiphoppern Absolute Beginner, die sich mittlerweile nur noch Beginner nennen und seit 2004 auf Grund der erfolgreichen Solokarrieren von Jan Delay und Denyo keine neuen Veröffentlichungen mehr haben und nur 2011 und 2012 für eine handvoll Konzerte wieder zusammen gekommen sind.



Aber auch live darf man sich in Bad Iburg auf ein Hit- und Dance-Feuerwerk gefasst machen. Jan Delay reist immer mit Band durch die Republik, die von der Anzahl her geschätzt aus einer Fußballmannschaft plus Ersatzbank besteht. Vollblutmusiker spielen hier, die aber auch eine super Show zusammen mit dem Meister des deutschsprachigen Soul darbieten.



Wann: Freitag, 31.05.2024, 20:30 Uhr

Wo: Kneipp-Erlebnispark, Bad Iburg

Tickets: ab 58,45 Euro auf Gartenparty.org



Weitere Konzerte im Rahmen der Gartenparty:

30.05.2024 The BossHoss

01.06.2024 Frog Bog Dosenband, Montreal, Kochkraft durch KMA und Mambo Kurt