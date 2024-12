Für drei Konzerte in Deutschland

Kate Nash spielt in der Osnabrücker Botschaft

Kate Nash kommt zum Nikolaustag in die Botschaft Osnabrück. Foto: FKP Scorpio

Mit "Made of Bricks" hat Kate Nash 2007 einen Meilenstein des britischen Indie-Pops veröffentlicht, der gerade mit dem Song "Foundations" jahrelang den Sound von Pop- und Rockmusik aus dem United Kingdom entscheidend mitgeprägt hat.

Während Stefan Raabs Casting-Show für den Eurovision Song Contest hat zum Beispiel auch Lena Meyer-Landruth dieses Lied von Kate Nash gecovert.



Mit gerade mal 37 Jahren hat die Musikerin allerdings auch schon viel in ihrer Karriere erreicht. Platz 1 mit ihrem Debütalbum im UK, ausgezeichnet mit einem Brit Award. Schauspielerin in der Fernsehserie "GLOW" und Darstellerin in einem Musical.



Kate Nash hat sich seit ihrem letzten Album im Jahr 2018 zwar Zeit gelassen mit dem aktuellen Album, aber sich dafür auch ein Stück weit neu erfunden. Es ist nicht ganz so leichtgängig wie noch die Musik aus ihrer sehr frühen Schaffensphase. Gelungen ist ihr aber ein Album, welches Nostalgie und Vintage in der Musik aufleben lässt. Es klingt tatsächlich ein wenig dreckiger und Old-School und hat dennoch ziemlich viel Klasse.



Aber auch als Live-Musikerin ist Kate Nash bekannt. So ist sie in der Vergangenheit schon häufig auf Festivals und auf eigenen Touren in mittleren Konzerthallen aufgetreten.



Am Nikolaustag gastiert Kate Nash in der Botschaft Osnabrück. Dieser Club hat erst Anfang November seine Pforten geöffnet. Direkt mit einem ausverkauften Konzert von Madsen.



Wann: 06.12.2024, 20 Uhr

Wo: Botschaft, Osnabrück

Tickets: 32,75 Euro auf eventim.de (Werbung)



Alle Deutschland-Konzerte der Tour:

06.12., Osnabrück, Botschaft

07.12., Berlin, Astra

09.12., Köln, Kantine